        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:57
        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

        Bu hafta da slogan atmayarak sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme kızı için katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, yıllardır çocuklarına kavuşmak için mücadele ettiklerini söyledi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "Bu süreç sayesinde evlatlarımıza kavuşacağız. Anne ve babalar artık ağlamayacak. Yıllardır eylemlerimizi çocuklarımız için sürdürüyoruz. Artık hiçbir anne ağlamasın. Rabbim bütün anne ve babaları çocuklarına kavuştursun."

        Eyleme oğlu için katılan Fevzi Yağmur ise "Oğlum, bizi görüyorsan, duyuyorsan ne olur devlete teslim ol. Gece gündüz sizin peşindeyiz." dedi.

