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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:12
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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