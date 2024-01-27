Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van ve Muş'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Van ve Muş'ta vatandaşlar, düzenledikleri yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van ve Muş'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van ve Muş'ta vatandaşlar, düzenledikleri yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Kent Park'ta bir araya gelen vatandaşlar, "Refah Sınır Kapısı açılsın Gazze nefes alsın", "Filistin direnişi onurumuzdur" pankartları açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Kazım Karabekir Caddesi'nden Kent Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, Filistin'e destek sloganları attı.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Garip Cesur, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 26 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

        Saldırılarda 359 bin evin zarar gördüğünü belirten Cesur, "2 milyon sivil saldırlar sonucu zorla göç ettirildi. Yiyecek ve barınağa muhtaç durumda. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail terör devleti büyük bir soykırım gerçekleştiriyor. Filistin'e uyguladığı sistematik zulüm ve işgal tüm dünyaya rağmen gerçekleştiriliyor. Evler okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

        Yürüyüşe katılan Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri ise "Mescid-i Aksa işgal altında olduğu sürece İslam ülkeleri bilsin ki bütün ülkelerimiz işgal altındadır. Bugün burada sadece Gazze için toplanmadık. İşgal edilmiş bütün İslam toprakları için burada buluştuk. Mescid-i Aksa işgal altındayken hareketsiz kalmak caiz değildir. Gazze'deki kadınlar sizin kardeşlerinizdir, öldürülen çocuklar sizin çocuklarınızdır." diye konuştu.

        Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Abdulahat Arvas da destek verdi.

        - Muş

        Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Vakıf üyesi Bülent Balkaya, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

        İsrail'in insanlığa, vicdana savaş açtığını ifade eden Balkaya, "Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yapılan başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz. Başlayan bu sürece olan desteğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Okullar, hastaneler, camiler ve evler tamamen ya da kısmen yıkılmış durumda. Gazze'nin alt yapısı tamamen çökmüş, açlık, susuzluk ciddi boyutlara ulaşmış." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Van'da mahalle yakınına çığ düşmesi görüntülendi
        Van'da mahalle yakınına çığ düşmesi görüntülendi
        Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırı...
        Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırı...
        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas için karşılama programı...
        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas için karşılama programı...
        Buz gibi suda yüzdüler
        Buz gibi suda yüzdüler
        Dondurucu soğuğa rağmen Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdüler
        Dondurucu soğuğa rağmen Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdüler
        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı