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        Van'da mahalle yakınına çığ düşmesi görüntülendi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir mahallenin yakınına çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:19
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        Van'da mahalle yakınına çığ düşmesi görüntülendi
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir mahallenin yakınına çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçede 2 gündür etkisini sürdüren kar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ilçede, evler ve arabalar karla kaplandı, belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma yürüttü.

        İlçenin Altındere Mahallesi'nin karşısındaki dağdan çığ düşmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşarak, "Altındere Mahallemizde meydana gelen çığ düşmesi olayında çok şükür can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bilgisi bulunmamakta. Etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyor, çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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