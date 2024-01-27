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        Buz gibi suda yüzdüler

        VAN'ın Muradiye ilçesinde bir grup, kentin kış turizmine dikkat çekmek için Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada buz gibi suya girip, yüzdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:10
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        Buz gibi suda yüzdüler
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        VAN'ın Muradiye ilçesinde bir grup, kentin kış turizmine dikkat çekmek için Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada buz gibi suya girip, yüzdü.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi yaklaşık 50 kişi, Muradiye Belediyesi´nin de destekleriyle bu yıl 5´ incisini gerçekleştirdikleri 'Kış Yüzme Şenliği'nde bir araya geldi. Kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için yapılan şenlikte grup, eksi 6 derece hava sıcaklığında binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin buz gibi suyunda yüzdü. Etkinlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki de gösteren grup, `Kahrolsun İsrail´ ve `Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın´ sloganları attı.

        Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Akdoğan, "Bu soğuk havda, kış gününde Van Gölü Aktivistleri Derneği´nden bir grup gönüllü, Muradiye şelalesinde suya girerek bu bölgenin turizm açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Muradiye Belediyesi olarak Filistin'de yaşanan insanlık dramına da bu vesileyle dikkat çekmek ve kamuoyuna Filistin'in yanında olduğumuz mesajını vermek istedik" dedi.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel ise "Aslında 4 mevsimde turizm açısından Van Gölü ve çevresi turizm açısından harika bir yer. Bu etkinliğimizde bir Filistin´de yaşanan katliama dikkat çekmek istedik. Biz dernek üyeleri olarak Filistin halkının yanındayız. Bu vesileyle İsrail'i kınıyoruz" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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