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        Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kalp hastası kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:58 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:58
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        Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kalp hastası kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        İlçenin kırsal Kadirasker Mahallesi'nde rahatsızlanan 77 yaşındaki kalp hastası Gerez Yıldız'ı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

        Bölgeye yönlendirilen Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan sağlık görevlileri, Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı.

        Ambulansa taşınan hasta, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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