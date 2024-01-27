Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kalp hastası kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin kırsal Kadirasker Mahallesi'nde rahatsızlanan 77 yaşındaki kalp hastası Gerez Yıldız'ı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla mahalleye ulaşan sağlık görevlileri, Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansa taşınan hasta, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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