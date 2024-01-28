Küçükbaş hayvan sürüsünün kar örtüsü arasındaki yolculuğu görüntülendi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsünün kar örtüsü arasındaki yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'da, son günlerde etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsal mahallelerde vatandaşlar, kışın tüm zorluklarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

İlçenin Çatbayır Mahallesi'nde hayvan sahipleri, ağıldan çıkardıkları küçükbaş hayvanları beslemek için otların bulunduğu alana götürdü.

Koyunların yüksek kar örtüsü arasında tek sıra yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.