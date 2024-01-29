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        Van'da bir evde çıkan yangında 6 aylık bebek öldü

        Van'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:07
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        Van'da bir evde çıkan yangında 6 aylık bebek öldü
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        Van'ın Özalp ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

        İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çavuşlar Mahallesi'nde, Güler ailesine ait tek katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı.

        Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yangını söndürmeye çalıştı.

        Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, 6 aylık bebek Şerzan Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Dumandan etkilenen 2 çocuk ile anne Güler Güler ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

        Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut da köye giderek yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinden bilgi aldı, hastanedeki çocukları ziyaret etti.

        Baba Nurettin Güler'in çalışmak için İzmir'e gittiği öğrenildi.

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