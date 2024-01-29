Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kar ve buzlanmadan olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri, ana arterler, sokaklar ve kırsal mahallelerdeki yollarda kar küreme, tuzlama ve kaldırımlarda biriken karları temizleme çalışması yürütüyor.