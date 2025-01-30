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        Şırnak'taki hasta ambulans helikopterle Van'a getirildi

        Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 64 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 21:25 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:25
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        Şırnak'taki hasta ambulans helikopterle Van'a getirildi
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        Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 64 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde aort anevrizma tanısı olan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine, kentte yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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