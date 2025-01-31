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        Van'da seyir halindeki dorsesiz tır yandı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken yanan dorsesiz tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:21
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        Van'da seyir halindeki dorsesiz tır yandı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken yanan dorsesiz tır kullanılamaz hale geldi.

        Nihat Erdemli idaresindeki 65 AAR 418 plakalı dorsesi olmayan tır, Tekindere Mahallesi yakınlarında alev aldı.

        Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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