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        Van'da 13 kişilik ekip, Bahçesaray yolunda çığ tehlikesi olan noktalarda inceleme yaptı

        Van'da AFAD koordinesinde 13 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu", Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde çığ tehlikesi bulunan noktalarda ölçümler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:46
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        Van'da 13 kişilik ekip, Bahçesaray yolunda çığ tehlikesi olan noktalarda inceleme yaptı
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        Van'da AFAD koordinesinde 13 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu", Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde çığ tehlikesi bulunan noktalarda ölçümler yaptı.

        Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketindeki acıların tekrar yaşanmaması için sıkı önlemler alınıyor.

        AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden aralarında jeoloji ve harita mühendislerinin yer aldığı 13 kişilik "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" bölgede inceleme yaptı.

        Çığ yataklarındaki kar tabakalarında ölçümler yaparak kristalleşme oranı, katmanlar arasındaki ısı farkı, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri belirleyen ekip, riskli olduğu değerlendirdikleri bölgeleri kayıt altına aldı.

        Ekip, değerlendirmenin ardından hazırlayacağı raporu ilgili kurumlarla paylaşarak, kara yolunda önlem alınmasını sağlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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