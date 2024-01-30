Van'da 37 araç trafikten men edildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 198 sürücüye 417 bin 690 lira ceza uygulandı, 37 araç trafikten men edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 198 sürücüye 417 bin 690 lira ceza uygulandı, 37 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Ocak'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 12 bin 517 aracın sorgulaması yapıldı, 198 sürücüye 417 bin 690 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 37 araç da trafikten men edildi.