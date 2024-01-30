Van'da ekipler çığ nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışıyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi'nin yolunun iki noktasına çığ düştü.

Kapanan yolda Büyükşehir Belediyesine bağlı Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle çalışma başlattı.

Metrelerce karın bulunduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.

Şantiye Şefi Abdullah Karca, çığ nedeniyle kapanan yolda güçlükle ilerleyebildiklerini söyledi.

Karca, "Kar kalınlığı yer yer 10 metreyi bulan bölgede çalışıyoruz. Ekipteki arkadaşlarımızla yolları açık tutmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

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