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        Van'da etkili olan kar kırsal mahallelerde yaşamı zorlaştırıyor

        Van'ın en çok kar alan ilçelerinden Bahçesaray'da son günlerde etkili olan kar, kırsal mahallelerde yaşamı zorlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:37
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        Van'da etkili olan kar kırsal mahallelerde yaşamı zorlaştırıyor
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        Van'ın en çok kar alan ilçelerinden Bahçesaray'da son günlerde etkili olan kar, kırsal mahallelerde yaşamı zorlaştırdı.

        İlçeye yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Arvas Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aştı, tek katlı evler, ahırlar karla kaplandı.

        Mahallede besicilik yapan hayvan sahipleri de yaşadıkları zorluklara rağmen kış boyunca ağıllarda besledikleri hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

        Yazın yaylalarda biçtikleri otu mahalle yakınlarında istifleyen besiciler, kışın da torbalara doldurup kar örtüsü üzerinde taşıyarak hayvanlara ulaştırıyor.

        Belediye ekiplerinin ulaşım konusunda sorun yaşanmaması için yol açma çalışması yaptığı mahallede, vatandaşlar da evlerin ve ahırların damında biriken karı temizliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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