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        Van'da 95 kaçak göçmen yakalandı

        VAN'da jandarmanın son 1 haftada yaptığı yol kontrolleri ve operasyonlarında 95 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör şüphelisi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:40
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        Van'da 95 kaçak göçmen yakalandı
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        VAN'da jandarmanın son 1 haftada yaptığı yol kontrolleri ve operasyonlarında 95 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör şüphelisi hakkında yasal işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 22-28 Ocak tarihleri arasında yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi. Çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 8 şüpheli hakkında da yasa işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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