Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Başkale'de ekiplerin 5 metrelik karla zorlu mücadelesi

        VAN'ın Başkale ilçesinde, İran sınırındaki 5 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Kar ve tipinin de etkisiyle yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, tünel açarak ilerleyen ekiplere zor anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkale'de ekiplerin 5 metrelik karla zorlu mücadelesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'ın Başkale ilçesinde, İran sınırındaki 5 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Kar ve tipinin de etkisiyle yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, tünel açarak ilerleyen ekiplere zor anlar yaşatıyor.

        Kentte 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 451 yerleşim yerinin yolundan 416'sı yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 35 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Kar yağışının en çok etkili olduğu Başkale ilçesinin İran sınır hattındaki kırsal mahallelerde ise ekipler zorlu mücadele yürütüyor. Tipinin etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde, iş makineleri ancak kar tünelleri açarak ilerleyebiliyor. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkale Yol Yapım ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sınırdaki 2 mahalle ve 3 mezra yolu, zorlu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        Van'da geliştirilen İriskop cihazı göz bebeğinden vücudun röntgenini çekiyo...
        Van'da geliştirilen İriskop cihazı göz bebeğinden vücudun röntgenini çekiyo...
        Van'da "Aile içi iletişimde kadının rolü ve önemi" konulu söyleşi düzenlend...
        Van'da "Aile içi iletişimde kadının rolü ve önemi" konulu söyleşi düzenlend...
        Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı
        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı