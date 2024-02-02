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        İran ile açılması planlanan sınır kapısı Başkale'de heyecan yarattı

        Van'da İran'a sınırı bulunan Başkale ilçesinde açılması planlanan Gelincik Sınır Kapısı, yöre halkını memnun etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:54
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        İran ile açılması planlanan sınır kapısı Başkale'de heyecan yarattı
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        Van'da İran'a sınırı bulunan Başkale ilçesinde açılması planlanan Gelincik Sınır Kapısı, yöre halkını memnun etti.

        Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik, İran sınırındaki Gelincik bölgesinde inceleme yaptı.

        Sınır kapısının açılmasının gündeme gelmesine sevinen Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, bölge halkının yıllardır bu kararı beklediğini söyledi.

        Sınır kapısının açılmasının bölge ekonomisine önemli etki edeceğini belirten Aşkan, "Temennimiz bu kapının biran önce açılması. Sınır kapısının açılmasıyla ticaret canlanacak. Sınır kapısının açılacağı bölge düz bir alana sahip, engebeli ve dağlık değil. İran'ın Salmas ilçesine 20 kilometre uzaklıkta. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar verdiği bütün sözleri yerine getirdi. İlçemiz, bölgemiz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İran tarafında akrabalarımız var. Onlarda da büyük bir heyecan oldu." diye konuştu.

        İlçe sakinlerinden Murat Özkaya ise "Bu karar ilçemizde büyük heyecan oluşturdu. Yıllardır kapının açılmasını bekliyoruz. İran ile en uzun sınır hattına sahibiz. Kapı bölge halkına can suyu olacak." dedi.

        Başkale Muhtarlar Derneği Başkanı Vechi Ayhan ise "Yıllar geçtikçe nüfusumuz azalıyor. Sınır kapısı haberi büyük bir heyecan yarattı. Hayvancılık geçim kaynağımız, bunun yanında sınır ticareti de çok önemli. İnsanlarımızın çalışması lazım. İran ile komşu bir ülkeyiz. Yıllardır birbirimizle ticaret yapıyoruz. Tüm kesimlerden destek bekliyoruz. Umudumuz var, kapımız açılacak." ifadelerini kullandı.

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