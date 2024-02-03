Van'da 19 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkale Devlet Hastanesinde "Non St MI" (kalp rahatsızlığı) tedavisi gören 19 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi.

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