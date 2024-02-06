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        Van'da üzerine çığ düşen evde hasar oluştu

        Van'ın Özalp ilçesinde üzerine çığ düşen evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:46
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        Van'da üzerine çığ düşen evde hasar oluştu
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        Van'ın Özalp ilçesinde üzerine çığ düşen evde hasar oluştu.

        Seydibey Mahallesi'nde Ali İzgi'ye ait evin üzerine gece saatlerinde çığ düştü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı doğa olayında, evin bazı duvarlarında hasar meydana geldi.

        Çığ sırasında oğlu ve kızıyla evde olduğunu belirten Aysel İzgi, AA muhabirine, evinin büyük bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

        Eşinin çalışmak için il dışında olduğunu belirten İzgi, "İlk etapta ne olduğunu anlayamadık. Büyük bir gürültü duyduk. Kızım, 'Anne evimiz yıkılıyor' dedi. Can havliyle dışarı çıktık. O anda çığın düştüğünü gördük. Ahırımız ve ev kar altında kaldı. Duvarlar zarar gördü. Komşumuzun evine sığındık. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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