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        Çaldıran'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Van'ın Çaldıran ilçesinde etkisini sürdüren kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:32
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        Çaldıran'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde etkisini sürdüren kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Geceleri sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, saçaklarda uzun buz sarkıtları oluştu, tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı.

        Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği ilçede, vatandaşlar brandalarla araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

        Belediye ekipleri de araçlarıyla yolda kalan sürücülere yardım ederek gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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