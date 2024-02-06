Çaldıran'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Belediye ekipleri de araçlarıyla yolda kalan sürücülere yardım ederek gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.

Geceleri sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, saçaklarda uzun buz sarkıtları oluştu, tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı.

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