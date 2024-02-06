Çaldıran'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkisini sürdüren kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkisini sürdüren kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Geceleri sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, saçaklarda uzun buz sarkıtları oluştu, tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği ilçede, vatandaşlar brandalarla araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.
Belediye ekipleri de araçlarıyla yolda kalan sürücülere yardım ederek gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.
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