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        Van Büyükşehir Belediyesi yüzlerce çocuk ve genci spora kazandırdı

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılında kurulan spor kulübü, kentte yüzlerce genç ve çocuğu spora kazandırarak bu alandaki hayallerini gerçekleştirmelerine öncülük etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:01
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        Van Büyükşehir Belediyesi yüzlerce çocuk ve genci spora kazandırdı
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılında kurulan spor kulübü, kentte yüzlerce genç ve çocuğu spora kazandırarak bu alandaki hayallerini gerçekleştirmelerine öncülük etti.

        Van'da gençleri ve çocukları sporla buluşturmak ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla faaliyet yürüten Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, okullarda ve spor tesislerinde keşfettiği yetenekli gençleri bünyesine aldı.

        Belediye; malzeme, ulaşım gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladığı sporcuların futbol, basketbol, voleybol, tekvando, judo, dağcılık, atletizm ve hentbol branşlarında deneyimli antrenörlerden eğitim almalarını sağladı.

        Şu ana kadar 650'nin üzerinde lisanslı sporcunun yetiştiği kulüpte, birçok sporcu milli takıma kadar yükseldi, ulusal başarılara imza attı.

        Kadın futbolunun gelişmesi konusunda da kente öncülük ederek birçok genç kızın hayatına dokunan belediye, Yaz Spor Okulları kapsamında da binlerce çocuğun sporla tanışmasına katkı sağladı.

        - "İlimizde başarılı sporcuların yetişmesini sağladık"

        Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ruşen Alpaslan, AA muhabirine, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak, sportif ve kültürel faaliyetlere kanalize etmek olduğunu söyledi.

        Kulüp bünyesinde 8 branştaki takımlarda ve altyapılarında 650'yi aşkın lisanslı sporcunun bulunduğunu ifade eden Alpaslan, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın hem sportif faaliyetlerine hem de eğitimlerine önemli katkıda bulunuyoruz. Formaları, servisleri gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tüm branşlarımızın yanında 3 yıldır ücretsiz başlattığımız Yaz Spor Okullarımız ile binlerce çocuğumuzu sporla buluşturduk. Sezon aralarında yine ücretsiz açtığımız Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve POMEM hazırlık kurslarımızla gençlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz."

        Kulüp bünyesindeki sporcuların önemli başarılar elde ettiğini anlatan Alpaslan, "Hem bireysel hem de takım sporlarında ilimizi ulusal ve uluslararası birçok arenada başarıyla temsil ettik. Yakın zamanda 16 Yaş Altı Futbol Takımımız, Türkiye dördüncüsü oldu. Aynı zamanda 9 futbolcumuzu milli takım seçmelerine gönderdik. Üç çocuğumuz şu an milli takımda. Bu da hem bizi hem de diğer çocuklarımızı daha çok motive ediyor. Umarım bütün çocuklarımız milli takıma yükselir. Bize desteğini esirgemeyen Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ozan Balcı'ya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Sporun dışında sosyal aktiviteler de yapıyoruz"

        Kadın futbol takımının oyuncularından Nazlı Güleken ise Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 2 yıldır mücadele ettiğini belirtti.

        Kulüpte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Nazlı Güleken, "Hocalarımız bize çok emek veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Futbolda iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Kulübümüz her zaman yanımızda yer alıyor." diye konuştu.

        Sporculardan Ceylan Tatar da kulüpte çok güzel bir ortamlarının olduğunu aktararak, "İmkanlar çok güzel. Sadece spor değil sosyal aktivitelere de katılıyoruz. Antrenmanların dışında arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Üç yıldır kadın futbol takımında yer alıyorum. Geçen yıl play-off son turunda elendik. Amacımız inşallah bu yıl şampiyon olarak bir üst lige çıkmak. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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