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        Van'da gönüllü gençler, bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi

        Van'da, Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı gönüllüleri, "Çocukların yüzü hep gülsün" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında hayırseverlerin gönderdiği hediyeleri Ramazan Bayramı öncesinde 120 çocuğa ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:54
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        Van'da gönüllü gençler, bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi
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        Van'da, Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı gönüllüleri, "Çocukların yüzü hep gülsün" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında hayırseverlerin gönderdiği hediyeleri Ramazan Bayramı öncesinde 120 çocuğa ulaştırdı.

        Kentte 10 yıl önce iş insanı Veysel Özaras'ın öncülüğünde kurulan Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı, Van'ın yanı sıra bölgedeki birçok ilde kırsal bölgede zor şartlarda eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

        Farklı meslek gruplarından insanların katılımıyla gönüllü sayısı sürekli artan vakıf, hayırseverlerin yaptığı yardımları en ücra köy ve mahallelerdeki çocuklara ulaştırarak bir gönül köprüsü kuruyor.

        Vakıf bünyesinde bugüne kadar bölgedeki illerden 25 bin öğrenciye, kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunan Özaras ve arkadaşları, bayram öncesinde de çocukların yüzünü güldürmek için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri kıyafetleri Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı Mahallesi'ne götüren Özaras ve beraberindekiler, 120 çocuğa hediyeleri teslim etti.

        Gönüllü gençler, köy meydanında topladıkları çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı.

        - "Çocuklar toplumun umudu, aydınlığı ve sevincidir"

        Özaras, AA muhabirine, Van'da ihtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olmak amacıyla Her Çocuk Bir Umuttur Vakfını kurduğunu söyledi.

        Zamanla sayılarının arttığını, birçok kişinin gönüllü olarak vakfın faaliyetlerine destek verdiğini belirten Özaras, bu sayede şu ana kadar yaklaşık 25 bin çocuğun hayatına dokunduklarını dile getirdi.

        Çocukları mutlu etmenin dünyanın en güzel duygularından biri olduğunu kaydeden Özaras, şu değerlendirmede bulundu:

        "Van'ın yanı sıra Bitlis, Ağrı, Hakkari'nin köylerine giderek çocuklara kıyafet ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Bugün de 120 çocuğa hediyeler getirdik. Bayram öncesi onları sevindirmek için yola çıktık. Köy köy, mahalle mahalle dolaşıyoruz. Çocukları sürekli ziyaret etmemiz, bayram sevincini tattırmamız gerekiyor. Çocuklar toplumun umudu, aydınlığı ve sevincidir. Biz bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Çocukları sevginin kanadı altına alıyoruz. Onlarla sohbet ediyor, oyunlar oynuyoruz. Misyonumuz çocukları sevindirmek."

        Yurtbaşı Mahallesi sakinlerinden Şemsettin Yücel ise hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen kıyafetlerin çocukların yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

        Yücel, "Bayramlarda çocukları sevindirmek çok güzel bir duygu. Mutlulukları yüzlerine yansıyor. Tüm hayırseverlerden, emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Hediyelerini alan çocuklar da vakıf gönüllülerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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