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        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

        Van'da, işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:57
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        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor
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        Van'da, işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor.

        İpekyolu Belediyesi önüne çadır kuran, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşçi, sendika omuz omuza", "Ekmeğimizi geri istiyoruz", "İş, aş, ekmek" ve "Davamız ekmek davasıdır" yazılı dövizler açan işçiler, bekleyişlerini sürdürüyor.

        Hak-İş Sendikası İl Başkanı Fatih Akdeniz, günlerder nöbette olduklarını, işçilerin mağduriyeti giderilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

        İşçilerin hukuksuz bir şekilde işinden çıkarıldığını belirten Akdeniz, "1 Mayıs'tan hemen sonra işçilerimize kısa mesaj yoluyla işten çıkarıldıkları bilgisi verdi. 20 gündür direnişimiz devam ediyor. Mağdur olan, ekmeğe ihtiyacı olan insanlar var." dedi.

        Müzakere çağrısı yapan Akdeniz, "Burada işverenlerle oturup konuşalım, tartışalım. İşine geri dönmek için insanlar yağmurda, soğukta ve güneşin altında bekliyor. Sonuç olarak hepsi bir aile geçindiriyor. Biz sendika olarak görevimizi yapıyoruz, üyelerimizin hakkını savunuyoruz. Bir daha müzakere çağrısı yapıyoruz. Bizlerle konuşana kadar eyleme devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilinceye kadar buradayız." diye konuştu.

        İşten çıkarılan Leyla Toğuç ise "2 çocuk annesiyim. Kızımın bacağında tümör var ve ameliyat olması gerekiyor. Diğer çocuğumun da işitme problemi var. Ben bu işe para vererek ya da torpille girmedim fakat bir mesajla işten çıkarıldım. Kiramı ödemekte dahi zorlanıyorum. 1 haftadır buradayım ve hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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