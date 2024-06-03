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        Bahçesaray'da vatandaşlar Müküs Çayı kıyısında serinliyor

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, havanın ısınmasıyla serinlemek için Müküs Çayı kıyısını tercih ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:19
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        Bahçesaray'da vatandaşlar Müküs Çayı kıyısında serinliyor
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, havanın ısınmasıyla serinlemek için Müküs Çayı kıyısını tercih ediyor.

        İlçe merkezinden geçen Müküs Çayı, doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oluyor.

        Sıcak havadan bunalan vatandaşlar da çayın kıyısındaki ağaçlık alanlara gelerek hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bölgenin güzelliklerini cep telefonlarıyla görüntülüyor.

        Vatandaşlardan Uğur Karci, Bahçesaray'ın bozulmamış doğasıyla insanların ilgisini çektiğini söyledi.

        Müküs Çayı'nın eşsiz bin manzarasının oludğunu belirten Karci, şunları kaydetti:

        "Suyu buz gibi akan Müküs Çayı, ilçenin en büyük değerlerinden biri. Güneşli havayı fırsat bilerek buraya geldik. Eşsiz doğasıyla insanları kendine hayran bırakan alanda hem serinledik hem de doğayla iç içe zaman geçirdik. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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