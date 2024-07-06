Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki Mollakasım Halk Plajı mavi bayrağıyla misafirlerini ağırlıyor

        ORHAN SAĞLAM - Türkiye'de mavi bayraklı plajlar arasında yer alan Van'daki "Mollakasım Halk Plajı", yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerinin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki Mollakasım Halk Plajı mavi bayrağıyla misafirlerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Türkiye'de mavi bayraklı plajlar arasında yer alan Van'daki "Mollakasım Halk Plajı", yerli ve yabancı turistler ile kent sakinlerinin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

        Denizlere kıyısı olan kentlerin dışında mavi bayrağın dalgalandığı tek plaj olan Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'ndeki plaj, görülmeye değer güzelliğiyle ilgi çekiyor.

        "Çevre eğitimi ve bilgilendirme", "yüzme suyu kalitesi", "çevre yönetimi", "güvenlik" ve "hizmetler" başlıkları altında belirlenen 33 kriterde yapılan değerlendirme sonucu ilk olarak 2018'de mavi bayrak verilen plaj, her yıl göl kıyısındaki yazlıklarda ve kentteki otellerde konaklayan turistler, tatilciler ile kent sakinlerine ev sahipliği yapıyor.

        Hava sıcaklığının artmasıyla Mollakasım Halk Plajı'na gelenler, hem oluşturulan alanlarda piknik yapıyor hem de gölde yüzerek serinliyor.

        İşletme sorumlusu Akif Güven, mavi bayrak almaya hak kazanan plajın kentte serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geldiğini söyledi.

        Yoğun bir sezon yaşadıklarını anlatan Güven, "Vatandaşların piknik yaptığı alanlar görevliler tarafından sürekli temizleniyor. Plajımıza hem turistler hem de kent sakinleri ilgi gösteriyor. Bayram dönemini de yoğun geçirdik. Plajın üst kısmındaki piknik alanında çardaklar, mangal yakma bölümleri, oyun parkları, duş, market ve lavabo bulunuyor." dedi.

        Sezonun geçen yıla oranla daha yoğun geçtiğini ifade eden Güven, şöyle devam etti:

        "Sabahın erken saatlerinde plajdaki tüm alanlar doluyor. Çardaklarda yer kalmayınca vatandaşlar getirdikleri çadırları kuruyorlar. Mavi bayrağı almak için 33 kriter gerekiyor. Her yıl bu 33 kriteri yerine getirerek bayrağı alıyoruz. Çevre düzeni, sahilin ve suyun temizliği gibi faktör burada etkili oluyor. Misafirlerimizin de bize yardımcı olmalarını istiyoruz."

        - "Tatilimizi burada geçirmemiz daha güzel oluyor"

        Plaja gelen İsa Karadeniz, Van'da böyle bir yerin bulunmasının vatandaşlar için avantaj olduğunu belirtti.

        Plajda her türlü aktiviteyi yaptıklarını dile getiren Karadeniz, "Farklı şehirlere tatile gitmektense tatilimizi burada geçirmemiz daha güzel oluyor. Mangalımızı yapıp, suya giriyoruz. Herkes tarafından Van Denizi olarak biliniyor. Buralar daha da fazla yatırımla dünyaya tanıtılabilir." diye konuştu.

        Plaja her yıl geldiğini söyleyen Tugay Acar ise "Plajda ailemizle gönül rahatlığıyla vakit geçirebiliyoruz. Plajda her şey mevcut ve inanılmaz güzel. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha duyarlı olup kirletmemesi lazım. Kentin tüm sahillerini biliyorum. Burası özelikleri bakımından mavi bayrak almayı hak etmiş. Bunun devam etmesi için herkes üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Bengü Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Şarkıcı Bengü Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Sanatçı Aydın Aydın, konserine gelen İranlı turistleri coşturdu
        Sanatçı Aydın Aydın, konserine gelen İranlı turistleri coşturdu
        Çocuklar Van Kültür Yolu Festivali'nde eğlenceli vakit geçiriyor
        Çocuklar Van Kültür Yolu Festivali'nde eğlenceli vakit geçiriyor
        "Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklere sahne oluyor
        "Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklere sahne oluyor
        Van'da kurtların saldırdığı sürüde 120 koyun öldü
        Van'da kurtların saldırdığı sürüde 120 koyun öldü
        Van'daki İranlılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu...
        Van'daki İranlılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu...