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        Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

        Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:27 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:27
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        Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı
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        Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün il genelinde başlayan sağanak yer yer şiddetini arttırdı.

        Saray ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

        Derelerin taşması sonucu, birçok evi su bastı, araç ve bahçeler zarar gördü.

        Belediye ekipleri, ev ve sokaklarda biriken su ve çamuru tahliye emek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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