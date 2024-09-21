Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün il genelinde başlayan sağanak yer yer şiddetini arttırdı.

Saray ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

Derelerin taşması sonucu, birçok evi su bastı, araç ve bahçeler zarar gördü.

Belediye ekipleri, ev ve sokaklarda biriken su ve çamuru tahliye emek için çalışma başlattı.