Gürpınar'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı konferansta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Selim Aslan, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sunum yaptı.

İlçe Müftülüğü tarafından Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

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