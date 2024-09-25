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        Gürpınar'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:50
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        Gürpınar'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

        Sinevizyon gösteriminin yapıldığı konferansta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Selim Aslan, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sunum yaptı.

        Konferansa, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, din görevlileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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