Van'da nefes borusuna yiyecek parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Nefes almakta zorlanan ve hızla sınıftan çıkan Adakan'ı gören öğretmenlerden Mesut Kaçak, kaçan parçayı yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkararak öğrencisinin nefes almasını sağladı.

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