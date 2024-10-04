Van'da nefes borusuna yiyecek parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Van'ın Gevaş ilçesinde nefes borusuna yiyecek parçası kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Van'ın Gevaş ilçesinde nefes borusuna yiyecek parçası kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Kızıltaş Mahallesi'nde Necibe-Ahmet Coşkun İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sabır Fırat Adakan'ın nefes borusuna yemek yediği sırada yiyecek parçası kaçtı.
Nefes almakta zorlanan ve hızla sınıftan çıkan Adakan'ı gören öğretmenlerden Mesut Kaçak, kaçan parçayı yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkararak öğrencisinin nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrenciye müdahale etmesi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.