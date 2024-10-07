Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 95 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 66 sikke, 70 litre akaryakıt, 7 bin 145 paket kaçak sigara, 7 elektronik sigara ve 3 pasaport ele geçirildi.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde 30 Eylül-6 Ekim'de Başkale, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Tuşba ve Saray ilçelerinde yapılan operasyonlarda 95 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

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