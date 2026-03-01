Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 13:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, 1 ton 750 kilogram gıda ele geçirildi, şüpheli M.A. gözaltına alındı.

        Ayrıca Barış Mahallesi mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 bin 810 gümrüksüz kaçak eşya ele geçirildi, olayla ilgili A.D. gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"

        Benzer Haberler

        Van'da 3 milyon 150 bin TL değerinde kaçak gıda ele geçirildi
        Van'da 3 milyon 150 bin TL değerinde kaçak gıda ele geçirildi
        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Bahçesaraylılar açtıkları kar tünelleriyle günlük hayatlarını sürdürüyor
        Bahçesaraylılar açtıkları kar tünelleriyle günlük hayatlarını sürdürüyor
        Van'da kardan dolayı kapanan 390 yoldan 355'i açıldı
        Van'da kardan dolayı kapanan 390 yoldan 355'i açıldı
        Bakan Göktaş: Ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek
        Bakan Göktaş: Ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"n...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"n...