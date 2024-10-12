Van'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Böğrüpek köyünde yaşayan 63 yaşındaki Dinar Kaya, konteynerde elektrik akımına kapıldı.
Ailesinin haber vermesiyle mahalleye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaya'nın cenazesi otopsi için Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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