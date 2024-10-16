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        Meme kanserinde erken tanı için mobil araçlar kırsaldaki kadınların hizmetinde

        ORHAN SAĞLAM - Van'da sağlık ekipleri, mobil kanser tarama aracıyla kentin ücra mahallelerindeki kadınlara ulaşarak, meme ve diğer kanser türleri hakkında kadınları bilgilendiriyor, sağlık kontrollerini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:48
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        Meme kanserinde erken tanı için mobil araçlar kırsaldaki kadınların hizmetinde
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da sağlık ekipleri, mobil kanser tarama aracıyla kentin ücra mahallelerindeki kadınlara ulaşarak, meme ve diğer kanser türleri hakkında kadınları bilgilendiriyor, sağlık kontrollerini yapıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca ilçelerde konuşlandırılan mobil araçlarda görev yapan sağlık ekipleri, kanserde erken tanı ve tedavi için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda kırsal mahallelerde bilgilendirme çalışması yapan, kadınları minibüslerle mobil araçların bulunduğu yere ulaştıran sağlık ekipleri, burada meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramalarını yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakıyor.

        İki mobil araçla kentin tüm ilçelerini dolaşan ekipler, 9 ayda 47 bin 200 kadının mamografi çekimini yaptı, 93 kadına meme kanseri tanısı koydu.

        Kanser tanısı konulan hastaları, hastanelerdeki ilgili servislere yönlendiren ekipler, teşhis sonrası tedavi süreçlerini de yakından takip ediyor.

        Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci, AA muhabirine, meme kanseri taramalarında 40-69 yaş arası kadınların iki yılda bir mamografi çekimlerini yaptıklarını söyledi.

        Kadınları meme kanseri konusunda bilgilendirdiklerini belirten Bostanci, "Kanser taramaları için mobil araçlarımız dışında, Sağlıklı Hayat Merkezi ve hastanelerimizin yanı sıra Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi temas noktalarımız var. Mobil araçlarla 13 ilçemizde yılda iki defa olmak üzere ilçenin nüfus ve talep yoğunluğuna göre planlamalar yapıyoruz. Gönderdiğimiz araçlar, ilçelerde önceden yapılan planlama dahilinde gelen vatandaşlarımızın çekimini yapıyor." diye konuştu.

        İlçeye mobil araçların gideceğini Kaymakamlıklar aracılığıyla muhtarlara ilettiklerini anlatan Bostanci, böylece vatandaşların daha hızlı gelip taramalarını yapmalarını sağladıklarını ifade etti.

        Taleplere göre herkese ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Bostanci, "Van'da 9 ayda 47 bin 200 kişinin mamografi çekimini yaptık. Bunlardan 2 bin 401'i şüpheli pozitif tanısı aldı. Bunları da en geç 10 gün içinde ileri uzman hekimlerimize ulaştırıyoruz, takiplerini yapıyoruz. Riskli olan 2 bin 401 kişiden 93'ü maalesef meme kanseri tanısı aldı. Bizi sevindiren kısmı erken dönemde bu tanıyı aldılar. Meme kanseri nedeniyle vefat etmeden ya da daha ileri komplikasyonlar gelişmeden biz bu kişilerin tespitini yaptık. 93 kişiden 92'sine tedavi verdik, bir kişi tedavi almak istemiyor, onu da ikna etmeye çalışıyoruz."

        - "Amacımız meme kanseri ölümlerini en az seviyelere çekmek"

        Saray Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı doktor Zeliha Gülan ise ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, "Kırsal kesimlerdeki kadınları arayıp bilgilendirdikten sonra tahsis edilen araçlarla onları mobil araçlarımıza getiriyoruz. Meme kanseri ülkemizde kadınlarda en çok görülen hastalıklardan biri. Amacımız erken tanı ve erken tedavi. Bu şekilde hayatta kalma oranını artırabiliyoruz." diye konuştu.

        Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Serhat Yaman da kadınlar arasında bilgilendirme seviyesi artıkça talebin de yoğunlaştığını ifade ederek, "Kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımızı arayarak özelikle bu tür konularda bilgilendiriyoruz. Amacımız meme kanseri ölümlerini en az seviyelere çekmek." dedi.

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