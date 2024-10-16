Van'da kız futbolcular milli takıma girebilmek için mücadele etti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Van'da U15 ile U17 Milli Takım Kızlar seçmeleri yapıldı.

İpekyolu Semt Sahası'nda yapılan seçmelere, Bitlis Kadın Futbol Spor Kulubü, İkinisan Şengençler Spor Kulübü, Muş Yağmur Spor Kulübü, TS 1967 Erciş Spor, Van Büyükşehir Belediye Spor ile okullardan toplam 45 kız futbolcu katıldı.

U19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, Kadın Milli Takımlar Antrenörü Tuğçe Mercan ve TFF Van Bölge Sorumlusu Oya Kali gözetimde yapılan seçmelerde, iki takıma ayrılan sporcular, çift kale maç yaparak değerlendirmeye alındı.

Demirbağ, yetenekli öğrencileri tespit ederek milli takım kadrosuna dahil etmek istediklerini söyledi.

Sporcuların heyecanına ve mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Demirbağ " Oyuncu havuzunu geliştirmek, futbolcularla buluşmak, onları tanımak için aslında buradayız. Bölge seçmelerinde hedefimiz 2009-2010-2011 ve 2012 doğumlu çocuklarımızın performanslarını görmek. Yeteneklerini ve fiziksel durumlarını gözlemleyerek milli takımlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kadromuza dahil etmek istiyoruz. Burada çeşitli kulüplerimizden, okullarımızdan sporcularımızla bir bölge seçmesi organizasyonu gerçekleştirdik. Toplamda 45 sporcu sahada ter döktü. Biz de onların bu heyecanlarına ortak olduk." diye konuştu.