Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Valisi Balcı, Bahçesaray'da incelemlerde bulundu

        Van Valisi Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, bal ve ceviz hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Valisi Balcı, Bahçesaray'da incelemlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Valisi Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, bal ve ceviz hasadına katıldı.

        Beraberindeki kurum amirleriyle ilçeye giden Balcı, yapımı tamamlanarak hizmete açılan 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

        Sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Balcı, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Yatırımın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Balcı, daha sonra ortaokul öğrencileri için inşa edilen 100 yataklı yurdun inşaatını gezdi.

        Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Balcı, bir okulun bahçesine yapılan halı saha ve yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzunu inceledi.

        Ardından eğitim ve öğretime yeni açılan anaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Balcı, onlara kitap hediye etti.

        Kadın kooperatifini de ziyaret ederek bal ve ceviz paketleme çalışmaları hakkında bilgi alan Balcı, Arvas Mahallesi'nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Üreticilerle bal ve ceviz hasadına da katılan balcı, ilçeye yatırım ve hizmetlerin aratarak devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar

        Benzer Haberler

        Rojin'den alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi (2)
        Rojin'den alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi (2)
        Van'da kız futbolcular milli takıma girebilmek için mücadele etti
        Van'da kız futbolcular milli takıma girebilmek için mücadele etti
        Meme kanserinde erken tanı için mobil araçlar kırsaldaki kadınların hizmeti...
        Meme kanserinde erken tanı için mobil araçlar kırsaldaki kadınların hizmeti...
        Rojin'den alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
        Rojin'den alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
        Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (6)
        Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (6)
        Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
        Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi