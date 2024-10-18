Van Emniyet Müdürlüğüne 110 yeni araç tahsis edildi

Van Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 110 düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen anahtar teslim töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, en önemli görevlerinden birinin emniyet ve asayişi sağlamak olduğunu söyledi.

Hizmete alınan yeni araçların vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkı sunacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız cadde ve sokaklarda rahat bir şekilde yürüyorsa, bahçelerinde, fabrikada rahat bir şekilde çalışıyorsa, işlerine, okuluna rahat gidiyorlarsa bu bizim için çok önemli. Van bir huzur şehri. Gece yarısına kadar insanlarımız cadde ve sokaklarda gezebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Bu konuda en büyük katkı polis ve jandarma teşkilatımızındır. Terörle mücadeleden huzur ve asayişin sağlanmasına, kaçakçılıkla mücadeleden siber güvenliğin sağlanmasına kadar hayatın her anlamında varlar. Allah eksikliklerini vermesin."