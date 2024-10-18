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        Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaraladı

        Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:24 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:36
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        Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaraladı
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        Van'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 35 YY 200 kamyonet, köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçerek 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araç ve 36 AAE 274 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasından sonra araç geçişine açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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