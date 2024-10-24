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        Van'da nefes borusuna elma parçası kaçan öğrenciyi, arkadaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Van'da nefes borusuna elma kaçan ortaokul öğrencisi, arkadaşının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:39
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        Van'da nefes borusuna elma parçası kaçan öğrenciyi, arkadaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Van'da nefes borusuna elma kaçan ortaokul öğrencisi, arkadaşının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        İpekyolu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çağrı Beyazpolat'ın teneffüste yediği elmanın bir parçası nefes borusuna kaçtı.

        Durumu fark eden sınıf arkadaşları, nefes almakta zorlanan öğrenciyi koridora çıkararak nöbetçi öğretmene haber vermeye gitti.

        Bu sırada öğrencinin arkadaşlarından Muhammet Enes Karataş da ilkyardım eğitimi sırasında öğrendiği Heimlich manevrasıyla elma parçasını çıkararak Beyazpolat'ın rahat nefes almasını sağladı.

        Karataş'ın, Beyazpolat'ın hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Beyazpolat, AA muhabirine, arkadaşının yaptığı Heimlich manevrasıyla hayatta kaldığını söyledi.

        Ders arasında elma yerken bir elma parçasının boğazına kaçtığını belirten Beyazpolat, "Bir anda nefes alamadım. Öğretmenin yanına gitmek için koridora çıktım. Beni gören arkadaşım Muhammet yardımıma koştu. Heimlich manevrası yaparak hayatımı kurtardı. Çok mutluyum." diye konuştu.

        Karataş ise teneffüste koridorda arkadaşının nefes alamadığını gördüğünü belirterek, "Yardım etmek için yanına koştum. Öğretmenlerimin bize daha önce öğrettiği Heimlich manevrasını uygulayarak nefes borusuna kaçan elma parçasını çıkardım. Arkadaşımın hayatını kurtardığım için çok mutluyum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ise "İlkyardım eğitimi alan öğrencimizin solunum yoluna elma kaçan arkadaşına müdahalesi takdire şayan. Bu tür istenmeyen olaylar yaşanabiliyor ama böyle durumlarda öğretmen ve öğrencilerimizin ilk yardım eğitimine ve vakalara müdahale edebilecek bilgiye sahip olmaları bizler için mutluluk verici. Umuyoruz ki bir daha bu tür olaylar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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