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        Van'da kışın elektrik kesintisi yaşanan bölgeye alternatif hat kuruluyor

        Van'ın Çatak ilçesinde kışın düşen çığlar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan kırsal bölgede alternatif hat kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:35
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        Van'da kışın elektrik kesintisi yaşanan bölgeye alternatif hat kuruluyor
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        Van'ın Çatak ilçesinde kışın düşen çığlar nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan kırsal bölgede alternatif hat kuruluyor.

        Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, çetin geçen kış aylarında enerji kesintisinin yaşandığı bölgelerde yeni hatlar kurmak için çalışma başlattı.

        Düşen çığlar nedeniyle iletkenlerin zarar gördüğü Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki yerleşim yerlerine kesintisiz enerji verilmesi için 15 kilometrelik alternatif hattın devreye alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        VEDAŞ İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, gazetecilere, yeni hatlarla ilçenin enerji güvenliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Coğrafi koşullar nedeniyle imkanların sınırlı olduğunu belirten Özsoy, "Çatak ilçemizi besleyecek yeni 15 kilometrelik alternatif bir hat yapıyoruz. Enerji arzının devam etmesi için bu yatırımlarımız yapılıyor. Bugün ilçeye gelerek gerekli kontrolleri sağladık. Yatırımlarımız hem Çatak hem de il genelinde devam etmekte. Diğer ilçelerde alternatif hatlarımız bulunuyordu ancak Çatak'ta bu imkanlar sınırlıydı. Şimdi bu eksikliği gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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