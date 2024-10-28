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        Van'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:53
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        Van'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Erciş-Van kara yolunun Karahan Mahallesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAC 446 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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