Van'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Erciş-Van kara yolunun Karahan Mahallesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAC 446 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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