Van'da 71 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da düzenlenen operasyonlarda 71 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da düzenlenen operasyonlarda 71 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Ekim'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 15 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 71 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram skunk, 9 gram esrar, 1 gram eroin ve 892 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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