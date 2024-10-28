Gürpınar'da anaokulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı heyecanını yaşadı

Van'ın Gürpınar ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet yürüten Uluğ Bey Çocuk Akademisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akademideki etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle 101 taş ve çeşitli malzemelerle Türk bayrağı yaptı.

Bayramın anlamını ve önemini idrak eden öğrenciler, ellerindeki bayraklarla kutlama yaptı.

Kaymakamı Yasin Erdem, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Yüzyılı yolunda milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, üreten, tarihini ve medeniyetini tanıyan ve gelecek ufkuna sahip öncü bir nesil yetiştirme gayesinde olduklarını belirtti.