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        Van'da yapımı devam eden "Tıbbiye Cami ve Külliyesi" için destek bekleniyor

        Van'da 2017'de yapımına başlanan Tıbbiye Cami ve Külliyesi için destek çağrısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:49
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        Van'da yapımı devam eden "Tıbbiye Cami ve Külliyesi" için destek bekleniyor
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        Van'da 2017'de yapımına başlanan Tıbbiye Cami ve Külliyesi için destek çağrısı yapıldı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi yanına Osmanlı, Selçuklu mimarisinin, bugünün modern mimarisine uyarlanarak inşa edilen cami ve külliye inşaatı, 7 yıldır devam ediyor.

        Tıbbiye Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Erdem, büyük bölümü tamamlanan caminin kısa sürede ibadete açılması için hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.

        YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin Van'ın yanı sıra Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars ve lğdır'dan gelen hastalara hizmet verdiğini belirten Erdem, hastalarla birlikte çok sayıda refakatçinin kente geldiğini ifade etti.

        Her gün binlerce kişiye hizmet veren hastanenin yanına inşa edilen caminin açılması için çaba gösterdiklerini dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

        "Caminin tamamlanmasıyla vatandaşlarımız daha rahat ortamda ibadet etme imkanı bulacak. Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle inşaatımızın yapımı bir süre durdu. Camimizi yakın zamanda ibadete açmayı planlıyoruz. Fakat müştemilat kısmı kalıyor. Özellikle caminin çatısı için yaklaşık 5 ton alüminyum saca ihtiyacımız var. Dernek olarak gücümüz buna yetmiyor. Valimiz Sayın Ozan Balcı, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve hastane başhekimimiz Prof. Dr. Kamuran Karaman da çok destek veriyor. Caminin yanı sıra külliyede bay ve bayan dinlenme salonları, Kur'an kursu, konferans salonu ve ücretsiz aşevi gibi sosyal yaşam alanları bulunuyor. Külliye ve cami inşaatının tamamlanması için yardım talep ediyoruz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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