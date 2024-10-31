Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Burada DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, DEM Parti'lilerin çaldıkları müzikle aileleri yıldırmaya çalıştığını söyledi.