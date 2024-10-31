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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:57
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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

        Burada DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, DEM Parti'lilerin çaldıkları müzikle aileleri yıldırmaya çalıştığını söyledi.

        Kızından teslim olmasını isteyen Sancar, "Evlatlarımıza kavuşuncaya kadar eylemimizi sürdürmeye kararlıyız. Yıllardır kızıma kavuşmak için mücadele ediyorum. Kızımın elinden kalemini alıp silah verdiler. Kızım, anneni hiç duymuyor musun? Ciğerim yanıyor. Allah rızası için gel." diye konuştu.

        Saliha Yetiş ise oğluna kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirtti.

        Oğlundan 10 yıldır haber alamadığını dile getiren Yetiş, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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