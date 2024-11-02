Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar Kızılay Haftası etkinliğinde eğlendi

        Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar Kızılay Haftası etkinliğinde eğlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Türk Kızılay Muradiye Şubesince ilçedeki öğrencilere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik organize edildi.

        Şube binasının bahçesinde yapılan etkinliğe katılan çocuklar müzik eşliğinde halay çekti, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen gönüllülerin gösterilerini izledi.

        Yüzleri boyanan, atlı karıncaya bindirilen çocuklara ikramlarda bulunulan etkinlik, fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Kızılay Haftası kapsamında ilçedeki öğrencilere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Türk Kızılay, sadece afetlerde değil her zaman milletin yanında. Bunu düzenlenen etkinliklerle göstermiş olduk. Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadı. Türk Kızılay'ımızın bu güzel etkinliğinde çocuklarımızla oyunlar oynadık, mutluluklarına ortak olduk." diye konuştu.

        Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise kırsal mahallelerdeki çocukları misafir ettiklerini vurgulayarak, "150 öğrencimizi etkinliğe davet ettik. Kızılay'ımızı, çalışmalarımızı anlattık, minik kalplerin yüreklerine dokunduk. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız da biz de mutlu olduk." dedi.

        Öğrenciler de eğlenceli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası

        Benzer Haberler

        Van'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Van'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Minik Ayşenur ve annesi bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı
        Minik Ayşenur ve annesi bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı
        Uzmanından ayı saldırısından korunmak için "gürültü çıkarın" önerisi
        Uzmanından ayı saldırısından korunmak için "gürültü çıkarın" önerisi
        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Çaldıran'da "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Çaldıran'da "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü