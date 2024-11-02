Van'da öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar Kızılay Haftası etkinliğinde eğlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesince ilçedeki öğrencilere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik organize edildi.

Şube binasının bahçesinde yapılan etkinliğe katılan çocuklar müzik eşliğinde halay çekti, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen gönüllülerin gösterilerini izledi.

Yüzleri boyanan, atlı karıncaya bindirilen çocuklara ikramlarda bulunulan etkinlik, fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Kızılay Haftası kapsamında ilçedeki öğrencilere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Türk Kızılay, sadece afetlerde değil her zaman milletin yanında. Bunu düzenlenen etkinliklerle göstermiş olduk. Çocuklarımız unutamayacakları bir gün yaşadı. Türk Kızılay'ımızın bu güzel etkinliğinde çocuklarımızla oyunlar oynadık, mutluluklarına ortak olduk." diye konuştu.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise kırsal mahallelerdeki çocukları misafir ettiklerini vurgulayarak, "150 öğrencimizi etkinliğe davet ettik. Kızılay'ımızı, çalışmalarımızı anlattık, minik kalplerin yüreklerine dokunduk. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız da biz de mutlu olduk." dedi.