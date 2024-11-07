Van'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlenecek

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, partilerince başlatılan "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nın Van'da da yapılacağını belirtti.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü Uygulama Oteli'nde yapılacak toplantıya, parti yöneticilerinin yanı sıra Van, Bitlis ve Hakkari teşkilatlarının katılacağını ifade etti.

Önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacaklarını bildiren Güngöralp, kentte düzenlenecek programın, ülkenin geleceğine katkı sunacak hedefleri ve ortak değerleri daha da sağlamlaştırmayı amaçladığını dile getirdi.