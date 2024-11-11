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        Van ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

        Van ile Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:45
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        Van ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
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        Van ile Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

        Van'da sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erek Dağı'nın zirvesi beyaza büründü, kent merkezinde vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş mevkisinde de yağmur ve sis etkisini gösterdi.

        Hakkari'de ise gece saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Sis dolayısıyla da bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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