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        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde diyabet standı kuruldu

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:36 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:36
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        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde diyabet standı kuruldu
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan'ın katılımıyla hastane lobisinde kurulan stantta, hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

        İlgili sağlık ekibince ölçüm sonuçlarına göre bilgilendirilen vatandaşlardan diyabeti olanlar ilgili birimlere yönlendirildi.

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Nur Düzen Oflas, diyabete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurduklarını söyledi.

        Kronik bir hastalık olan diyabetin dünya genelinde arttığını belirten Oflas, şunları kaydetti:

        "İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Hematoloji ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Esen, Endokrinoloji bölümünden Doç. Dr. Saliha Yıldız ile Doç. Dr. Murat Alay hocalarımızın katılımıyla bilgilendirmeler yaptık. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabete sık rastlıyoruz. Halsizlik, yorgunluk, hızlı ve istemsiz kilo kaybı, ayaklarda uyuşma veya karıncalanma hissi, çok su içme ve çok sık idrara çıkma, yaraların normalden daha geç iyileşmesi, bulanık görme belirtileri arasında sıralanabilir. Üç ayda bir rutin kontrol tavsiye ediyoruz."

        Diyabetin özellikle böbrek, göz, kalp ve sinir sisteminde kalıcı hasarlara neden olabileceğini vurgulayan Oflas, geç tanı alan bazı hastaların bir veya daha fazla organının zarar görebileceğini dile getirdi.

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