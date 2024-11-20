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        Bitkin halde bulup beslediği sincap yavrusu evin neşesi oldu

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Şakir Mitan'ın 4 ay önce bitkin halde bularak koruma altına aldığı sincap yavrusu, evinin neşe kaynağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:22
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        Bitkin halde bulup beslediği sincap yavrusu evin neşesi oldu
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Şakir Mitan'ın 4 ay önce bitkin halde bularak koruma altına aldığı sincap yavrusu, evinin neşe kaynağı oldu.

        Mitan, ilçeye 10 kilometre mesafede bulunan Ulubeyli köyünde tarlada çalıştığı ceviz ağacının altında hareketsiz haldeki sincap yavrusunu gördü.

        Yavruyu alarak evine götüren Miltan, bir süre sütle besledi. Mitan, yanından bir daha ayrılmayan sincaba "Fındık" adını verdi.

        Sağlığına kavuşan ve sevimli hareketleriyle evin neşesi haline gelen 4 aydır özenle baktığı sincabı elleriyle besleyen Mitan, AA muhabirine sincaba çok alıştıklarını söyledi.

        Mitan, "Dışarı bıraktığımızda yeniden eve geliyor. Sürekli yanımızda. Ceviz ve helva veriyoruz. Bizimle aynı sofrada besleniyor. Çocuklarım da ona çok alıştı. Çocuğum gibi bakıyorum. Ceviz verdiğimizde götürüp bir yere saklıyor. Sürekli hareket halinde." diye konuştu.

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