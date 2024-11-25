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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Van'da kütüphane açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "2024 yılında halk kütüphanelerinde üye sayısı 6,5 milyon kişiye, kullanıcı sayısı 33,5 milyon kişiye, toplam kitap sayısı ise 24,8 milyona ulaştı. Böylece bu 3 alanda Cumhuriyet tarihinin de rekorunu kırmış bulunmaktayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:10
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Van'da kütüphane açılışında konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "2024 yılında halk kütüphanelerinde üye sayısı 6,5 milyon kişiye, kullanıcı sayısı 33,5 milyon kişiye, toplam kitap sayısı ise 24,8 milyona ulaştı. Böylece bu 3 alanda Cumhuriyet tarihinin de rekorunu kırmış bulunmaktayız." dedi.

        Van'daki programları kapsamında Gevaş ilçesinde Halk Kütüphanesi açılış törenine katılan Mumcu, Van'ın dört bir yanında bebek, çocuk ve halk kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Mumcu, kütüphaneleri sadece kitapların saklandığı yerler olarak görmediklerini belirterek, bugünün kütüphanelerinin, vatandaşların kişisel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veren, gençlerin ve çocukların hayal dünyalarını destekleyen, bebeklik döneminden itibaren okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunan kurumlar haline geldiğini vurguladı.

        Yeni nesil kütüphanelerin, kültürel kalkınmaya destek sağlayan faaliyetlere ve etkinliklere de ev sahipliği yaptığını dile getiren Mumcu, şöyle devam etti:

        "Bu çerçevede, yeni nesil kütüphaneler mekansal sınırların ötesinde birer yaşam merkezleri haline gelmekte. Son 5 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanı yaklaşık 400 bin metrekareden 750 bin metrekareye çıkarken, oturma kapasitesi ise 97 binden 137 bine ulaştı. 2024 yılında halk kütüphanelerinde üye sayısı 6,5 milyon kişiye, kullanıcı sayısı 33,5 milyon kişiye, toplam kitap sayısı ise 24,8 milyona ulaştı. Böylece bu 3 alanda Cumhuriyet tarihinin de rekorunu kırmış bulunmaktayız. Ekim 2024 itibarıyla ülke genelinde 21 bebek kütüphanesi, 19 ihtisas kütüphanesi ve edebiyat kütüphanesi, 12 alışveriş merkezi kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi, 3 de havaalanı kütüphanemiz hizmete girmiş."

        Van özeline baktıklarında Bakanlıklarına bağlı olarak 1 il halk, 11 ilçe halk, 2 şube kütüphanesinin hizmet verdiğini anlatan Mumcu, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın 'Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek' projesi kapsamında İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, İpekyolu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve Tuşba İlçe Halk kütüphanelerimizi 2024 yılının Eylül ayında Van Valiliğimiz ile birlikte hizmete açmıştık. Bugün ise Gevaş, Gürpınar, Bahçesaray ve Çatak İlçe Halk kütüphanelerimizi, modern bir anlayışla yeniden yapılandırılarak, yeni yerlerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Öte yandan aynı proje kapsamında Çaldıran, Erciş ve Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanelerimizi bugün minik kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Böylece, Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın da destekleriyle Van'da büyük bir kütüphane seferberliği hamlesini hayata geçirmiş olduk."

        Mumcu, kütüphanelerin, aynı anda onlarca kullanıcıyı ağırlayabilecek şekilde tasarlandığına işaret ederek, "Serbest çalışma alanlarının yanı sıra kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerden sportif faaliyetlere, atölye çalışmalarından söyleşilere kadar birçok etkinliği yapabileceğimiz yaşam merkezlerine çevirdik kütüphanelerimizi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çok kıymetli işlere imza attık. Turizm Master Planı'nı tamamladık. Bu çalışma ile yurt dışından, yurt içinden birçok misafirimizi Van'da ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Devletimizin imkanlarıyla Van'a tam 4 milyon kitap desteği sağlandı"

        Van Valisi Ozan Balcı ise güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini belirtti.

        Van'da kütüphanesi olmayan ilçenin kalmadığını dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

        "Hiçbir ilde bu kadar bebek ve çocuk kütüphanesi yapılmadı. Kültür ve Turizm Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ederim. Van'a çok destek verdiler. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yürüyen birçok güzel işimiz var. Hoşap Kalesi'nin, Selçuklu Mezarlığı'nın restorasyonu yapılıyor, Akdamar Adası aydınlatmasını ve çevre düzenlemesini yaptık. Van Kalesi aydınlatıldı. Eski Van Şehri'ni 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde ayağa kaldırıyoruz. Devletimizin imkanlarıyla Van'a tam 4 milyon kitap desteği sağlandı. 300 okula kütüphane kuruldu."

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışını yapan Mumcu, Balcı ve katılımcılar, çocuklar ve gençlerle sohbet etti.

        Mumcu, daha sonra İzzeddin Şir Camisi, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, şehir merkezinde yapımı devam eden Kültür Merkezi, İl Halk ve Bebek Kütüphanesi ile Eski Van Şehri'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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